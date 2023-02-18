ليفربول يواصل تحسنه ويهزم مستضيفه نيوكاسل

واصل فريق ليفربول تطوره ونسقه التصاعدي وحقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة العاشرة وأضاف كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17.

والفوز هو الثاني لليفربول بعد تغلبه في الجولة الماضية على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بثنائية نظيفة أيضاً.

ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة متقدماً للمركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الرابع إذا ما تمكن توتنهام الخامس (39 نقطة) من تحقيق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد الأحد.