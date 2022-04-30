ليفربول ينتصر بصعوبة على نيوكاسل ويرتقي للصدارة مؤقتاً



واصل ليفربول سلسلة انتصاراته بعدما تجاوز مضيفه نيوكاسل 1-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتكفّل الغيني نابي كيتا بهدف اللقاء الوحيد بعدما وصلته الكرة من البرتغالي ديوغو جوتا (19).

وجلس المصري محمد صلاح المتوّج أمس الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب رابطة الكتاب الرياضيين، على مقاعد البدلاء قبل أن يشترك في الدقيقة التاسعة والستين بدلاً من السنغالي ساديو مانيه.

وكان نيوكاسل نداً قوياً لليفربول وهدّد مرمى البرازيلي أليسون في أكثر من مناسبة لكن الضيف حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً بجميع المسابقات وأنهى سلسلة انتصارات نيوكاسل الأربعة.

وفاز ليفربول بدوره بمباراته الثالثة توالياً في الدوري الممتاز رافعاً رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحلّ ضيفاً على ليدز يونايتد اليوم السبت أيضاً.

وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.