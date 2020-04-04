أوضح النادي المتوج الموسم الماضي بلقب دوري ابطال اوروبا والذي كان على بعد ايام من حصد لقبه الاول في الدوري منذ ثلاثة عقود لابتعاده بفارق 25 نقطة عن مطارده مانشستر سيتي، قبل تعليق المنافسات بسبب كورونا "سيحصل الموظفون على 100% من رواتبهم لضمان عدم تأثر أي شخص منهم ماليا".

ويمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا من الحكومة دفع 80 % من أجور الموظّفين التي تصل إلى 2500 استرليني (نحو 3 آلاف دولار) شهرياً كحدّ أقصى، وذلك ليتمكّنوا من الاحتفاظ بموظّفيهم وعدم طردهم أثناء تفشّي الوباء، فيما سيتكفل ليفربول بالعشرين في المئة المتبقية.

وكانت ثلاثة اندية من البريمير ليغ، توتنهام ونيوكاسل ونوريتش سيتي، قد أعلنت اتخاذ تدابير مماثلة.

وفي ما يخص اللاعبين وتخفيض محتمل لرواتبهم، أضاف ليفربول ان "المفاوضات معقدة وبالتالي العملية جارية".

وأضاف بيان ليفربول "حتى قبل القرار بشأن التسريح الموقت للموظفين، حصل التزام جماعي على المستويات العليا في النادي، داخل وخارج ارض الملعب، حيث يعمل الجميع من اجل حل يضمن وظائف أعضاء النادي في هذه الازمة غير المسبوقة".

ويأتي اعلان ليفربول بعد دعوة الحكومة البريطانية الخميس لاعبي الدوري الانكليزي، المتهمين بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي، بالتخلي عن جزء من ايراداتهم.

وفيما لن يُستأنف الدوري في أيار/مايو المقبل، ستستشير الأندية لاعبيها بشأن تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، بحسب ما أشارت رابطة الدوري الجمعة.

ووافقت الاندية العشرون من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري الى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم "آمنة ومناسبة".

وكتبت الرابطة في بيان الجمعة "قررت اندية البريميرليغ بالاجماع استشارة اللاعبين بشأن مجموعة من الاجراءات تجمع بين التخفيض والتأجيل المشروط للرواتب بما مجموعه 30%".

وكان تردد لاعبي الدوري الإنكليزي بشأن تخفيض رواتبهم، قد وصفه رئيس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة جوليان نايت بـ"غير المقبول أخلاقيا"، في ترجمة للشعور المتزايد في إنكلترا.

وطالب نايت في رسالة الى الحكومة بفرض ضريبة محددة على الاندية التي تضع "موظفيها من غير اللاعبين على البطالة الجزئية مع الاستمرار في دفع أجور لاعبيها" بشكل طبيعي.

وخرج وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحافي مساء الخميس داعيا لاعبي الدوري الانكليزي الممتاز والمتهمة انديتهم بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي التي تم تبنيها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تخفيض رواتبهم.

ودافعت رابطة اللاعبين المحترفين عن موقفها بالدفاع عن اللاعبين في بيان الخميس، متهمة مسؤولي الأندية باستغلال المساعدات العمومية من أجل الحفاظ على أموال المساهمين.

وقالت "يجب على الأندية، باعتبارها شركات، التي تستطيع دفع رواتب لاعبيها وموظفيها أن تفعل ذلك"، مضيفة "أي استخدام للمساعدات الحكومية دون الحاجة المالية الحقيقية سيكون على حساب المجتمع ككل (و) مساهمة اللاعبين في دفع رواتب الموظفين من غير اللاعبين لن يخدم سوى مصالح المساهمين فقط".

وتابعت "ندرك جيدا الشعور السائد في الرأي العام بأن اللاعبين يجب أن يدفعوا رواتب الموظفين من غير اللاعبين (...) نقبل تماما فكرة أن اللاعبين يجب أن يكونوا مرنين ويتقاسمون التأثير المالي لوباء كوفيد 19 من أجل تأمين المستقبل على المدى الطويل لناديهم والرياضة بشكل عام".

وختمت "لكن يجب ألا يكون اللاعبون كبش فداء".

واعتبر الخبير المالي في كرة القدم كيران ماغواير في حديث لوكالة فرانس برس أن السياسيين يستغلون كرة القدم، موضحا "لا توجه الانتقادات نفسها الى الصناعة المصرفية... لا توجه ضد المحامين الذين يتقاضون 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد، الى المحاسبين، أو الأموال التي تذهب الى حسابات خارجية من أجل تجنب دفع الضرائب".

