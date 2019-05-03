ليفربول يفتقد كيتا حتى نهاية الموسم

وأشار كلوب إلى اصابة "خطيرة جدا" عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه امام برشلونة الاسباني صفر-3 الاربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لاصابة عضلية في فخذه ودخل بدلا منه جوردان هندرسون.

وأشار كلوب خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق الأحمر في الدوري المحلي، الى ان كيتا سيغيب عن الملاعب حتى ثمانية اسابيع.

وقال كلوب "انباء سيئة، اصابة قوية في العضلة المقربة مع تمزق في الوتر ستبعده على الاقل لشهرين".

وأضاف "أنباء سيئة لنا ولغينيا قبل كأس أمم افريقيا. ليست جيدة.. خطيرة جدا. بالطبع لم يكن توقيتها جيدا. كانت كأس أمم أفريقيا هدفا كبيرا له".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب البريميرليغ بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وذلك قبل مرحلتين على نهاية الدوري.

