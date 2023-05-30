ليفربول يعيّن الألماني شمادتكه مديراً رياضياً

سيبدأ الحارس السابق لفريق فورتونا دوسلدورف مهمته الجديدة الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل، فيما يحاول ليفربول نفض غبار موسم لم ينجح فيه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

We can confirm Jorg Schmadtke has been appointed as the club's new sporting director. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2023



وسيحلّ شمادتكه بدلاً من جوليان وارد الذي بقي أكثر من عقد من الزمن في هذا المنصب، وساهم باحراز الفريق الأحمر لقبي دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنكليزي في 2020.

قال مايك غوردون، رئيس مجموعة فنواي سبورتس غروب الاميركية المالكة للنادي ان شمادتكه "سيجلب ثروة من المعرفة والخبرة في دور سيكون مفيداً للجانبين".



وكان المدرب الألماني يورغن كلوب أجاب مطلع الشهر على سؤال حول امكانية التعاقد مع مواطنه "أعرف انه شخص جيد وذكي. جيد جداً بما صنعه في ألمانيا، بالطبع، ناجح جداً".

وهذا الموسم الأول يخفق ليفربول بالتأهل إلى دوري الأبطال منذ 2015-2016.



