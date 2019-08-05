ليفربول يعلن رحيل مينيوليه وضم أدريان

ووقع مينيوليه (31 عاماً) على عقد يمتد لـ5 مواسم مع الفريق البلجيكي مقابل 6.5 مليون يورو.

وفشل الحارس البلجيكي في اقتلاع مكان أساسي في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يعول على خدمات الحارس البرازيلي المميز أليسون باكير.





وأعلن ليفربول أيضاً عن إتمام التعاقد مع الحارس الإسباني أدريان بصفقة انتقال حر.

وقال أدريان الذي لعب من 2013 حتى 2019 مع وست هام إنّه متحمس للعب مباراته الأولى في أنفيلد والفوز بجميع الألقاب الممكنة.

وتابع "أمامنا الكثير من المسابقات، وسنحاول أن نصارع للفوز بها (...) أتطلع لخوض مباراتي الاولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

من جهته، اعتبر مدرب فريق "الحمر" الألماني يورغن كلوب أن الصفقة هي "الحل الأنسب بالنسبة لنا، نستبدل الموهبة والخبرة بأمر مماثل".

وحرر فريق الـ "هامرز" حارس مرماه نهاية الموسم الماضي بعدما خاض معه 150 مباراة منذ عام 2013 حين انضم إليه من ريال بيتيس الإسباني.

وأتى اعلان انضمام أدريان إلى ليفربول، بعد ساعات من تأكيد بروج البلجيكي التعاقد مع مواطنه مينيوليه لخمسة اعوام.

وأشار النادي الى الصفقة ببيان نشره على موقعه الالكتروني، وأرفقه بشريط مصور يُظهر وصول مينيوليه إلى ناديه الجديد.

في المقابل، نشر مينيوليه رسالة وداع لفريقه السابق عبر تويتر جاء فيها "كانت مغامرة رائعة (...) كانت هناك تقلبات كثيرة والعديد من الأمور، ولكن سأنظر دائماً إلى مسيرتي في أنفيلد بولع شديد".

أضاف "لست نادماً على أي شيء. بذلت قصارى جهدي وقدمت دائماً الأفضل لارتداء القميص بكل فخر، ولتمثيل النادي بكرامة واحترافية".

وسبق للحارس البلجيكي الدولي (22 مباراة دولية) أن دافع عن ألوان فريق سندرلاند الإنكليزي عام 2010، قبل أن ينتقل الى ملعب "أنفيلد" عام 2013، حيث خاض 204 مباريات في ستة أعوام.