ليفربول يعلن إصابة مساعد كلوب بفيروس كورونا

وكان لايندرز قاد ليفربول في مباراته أمام تشيلسي الأحد الماضي ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل (2-2)، وذلك بعد الإعلان عن غياب كلوب عن المباراة إثر الاشتباه في إصابته بـ"كوفيد19".

وكان ليفربول تقدم رسمياً بطلب يقضي بتأجيل مباراته المرتقبة غداً الخميس أمام آرسنال ضمن بطولة كأس الرابطة الإنكليزية.

ويأتي هذا الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا داخل أروقة الريدز حيث تم إلغاء التدريب الذي كان مقررًا مساء اليوم الثلاثاء وسط أنباء عن امكانية رصد أربع عشرة إصابة جديدة داخل النادي.

