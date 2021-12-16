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الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول يشتبه بإصابة فان دايك بفيروس كورونا

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أكّد ليفربول في موقعه الرسمي على الإنترنت وجود اشتباه بأنّ نتائج فحوصات كورونا الخاصة بكل من فابينيو وكورتيس جونز وفيرغيل فان دايك إيجابية.

Reuters

وأعلن ليفربول في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "سيغيب كلًا من فابينيو، كورتيس جونز وفيرجيل فان دايك عن مباراة الليلة في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الاشتباه بإيجابية اختباراتهم لفيروس كورونا (كوفيد-19)".

ويعد غياب الثلاثي ضربة قوية للريدز الذي يحاول تذليل الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق أربع نقاط كما يسعى للحفاظ على مركزه الثاني وسط ملاحقة تشيلسي الثالث الذي يبتعد عن كتيبة كلوب بفارق نقطة.

وأثّر فيروس كورونا على جدول مباريات العديد من أندية الدوري الممتاز، حيث أعلنت الرابطة تأجيل أربع مباريات إضافية في بيان نشر مساء اليوم الخميس.

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