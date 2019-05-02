ليفربول يسعى للملمة جراحه الأوروبية أمام نيوكاسل

وتنطلق المرحلة الجمعة بلقاء ايفرتون مع بيرنلي.

ويواجه ليفربول خطر الخروج خالي الوفاض في موسم قدم فيه عروضا رائعة وجمع رقما قياسيا من النقاط في الدوري المحلي حتى الآن، لكنه واجه فريقا قويا جدا هو مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما انه يحتاج الى معجزة لقلب تخلفه قاريا أمام برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بثلاثية نظيفة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.

وقدم ليفربول أداء جيدا في مواجهة برشلونة لكنه دفع ثمن الفرص التي أضاعها لاعبوه وتحديدا السنغالي ساديو ماني وجيمس ميلنر والمصري محمد صلاح.

ولن تكون المباراة ضد نيوكاسل سهلة لا سيما من الناحية البدنية بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مضنية ضد برشلونة، كما ان أصحاب الأرض بقيادة مدرب ليفربول السابق الاسباني رافايل بينيتز يقدمون عروضا جيدة في الآونة الاخيرة حيث فازوا ست مرات في آخر سبع مباريات خاضوها على أرضهم.

ولا مجال لليفربول بالتفريط بأي نقطة لان ذلك يعني امكانية تتويج مانشستر سيتي باللقب نظريا عندما يستضيف ليستر سيتي في حال فوزه بالمباراة لا سيما بان فارق الأهداف يميل لصالح السيتيزنز.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي الى احراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

صراع مرير لبلوغ دوري الأبطال

ويشهد السباق نحو احتلال المركزين الثالث والرابع صراعا مريرا بين أربعة أندية هي توتنهام (الثالث) وتشلسي (الرابع) وارسنال (الخامس) ومانشستر يونايتد (السادس)، حيث لا يفصل بين الثالث والسادس سوى 5 نقاط.

ويحل توتنهام ضيفا على بورنموث في مباراة لا تخلو من صعوبة بالنسبة الى النادي اللندني لأنها تأتي قبل أربعة أيام من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما بأن توتنهام خسر على ملعبه ذهابا صفر-1.

أما تشلسي فيلتقي واتفورد العنيد على ملعبه. وبات تشلسي في وضع جيد بعد انتزاعه التعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في عقر دار الأخير الأسبوع الماضي، لكنه يعاني من اصابات عدة في خط الدفاع أبرزها للألماني انطونيو روديغر الذي تعرض لاصابة في ركبته الاسبوع الماضي وسيغيب حتى نهاية الموسم.

واعتبر مدرب تشيلسي الذي يتعرض لانتقادات كبيرة في موسمه الاول مع فريقه بان فريقه قدم موسما ناجحا حتى الان بقوله "خضنا نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية وبلغنا نصف نهائي الدوري الاوروبي ونحتل المركز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا وبالتالي فان موسمنا ناجح على العموم".

وسيحاول ارسنال استعادة توازنه بعد ثلاث هزائم تواليا قلصت من حظوظه في احتلال مركز مؤهل الى دوري الابطال الموسم المقبل عندما يستضيف برايتون في مباراة سهل نسبيا على الورق.

كما يخوض مانشستر يونايتد المتذبذب المستوى في الاونة الاخيرة مباراة سهلة امام مضيفه هادرسفيلد الذي يلعب من اجل الشرف ليس الا بعد ان تأكد هبوطه الى الدرجة الاولى منذ فترة طويلة.

يذكر ان تشيلسي او ارسنال يملكان طريقا اخر نحو المشاركة في دوري ابطال اوروبا لكن ذلك يمر من خلال التتويج بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث يلتقي الاول مع اينتراخت فرانكفورت الألماني في نصف النهائي وأرسنال مع فالنسيا الاسباني.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ولفرهامبتون مع فولهام، وست هام مع ساوثمبتون، كارديف سيتي مع كريستال بالاس.