ليفربول يتعاقد رسمياً مع الياباني تاكومي مينامينو

واجتاز الدولي الياباني تاكومي مينامينو (24 عاماً) الفحوصات الطبية الروتينية أمس الأربعاء بنجاح.

وسيرتدي المهاجم السابق لفريق سيريزو أوساكا الياباني القميص الحامل للرقم 18 مع فريقه الجديد.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عامًا يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني.

وسينضم اللاعب الياباني إلى ليفربول قادماً من النادي النمساوي رسمياً في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول على الإنترنت اليوم "هذا حلم تحقق. كان حلمي أن أصبح لاعباً في ليفربول. أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت. اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي. لكني لم أعتقد أبداً بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق. أنا سعيد حقاً بذلك".





