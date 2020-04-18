ليفربول يؤكد تعافي حارسه أليسون

وأعلن ليفربول الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم السبت عن تعافي حارس مرماه أليسون وتقدمه في التدريبات، الأمر الذي سيسمح له بالمشاركة مع الفريق فور عودة التمارين الجماعية.

وافتقد ليفربول بشكل واضح لحارسه المميز، إذ غاب أليسون عن آخر ثلاث مباريات قبل إيقاف الدوري الإنكليزي بسبب انتشار فيروس كورونا، من بينها الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني التي كلفته الخروج من إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا.



وأنهى أليسون عملية تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات بداية الشهر الماضي ويتبع الآن برنامجاً تدريباً للحفاظ على لياقته بما يتماشى مع بقية الفريق.

واقال أتربرغ مدرب حراس ليفربول في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمتصدر الدوري الممتاز: "أرسل لنا مقاطع فيديو وقام ببعض القفز والتمارين، الآن عليه أن يبقى في المنزل، مثل حراس المرمى الآخرين. يحصلون جميعاً على برامجهم التدريبية من قسم اللياقة البدنية، لذلك سيقومون بالعمل في محاولة للحفاظ على لياقتهم قدر الإمكان، مثل جميع اللاعبين الآخرين أيضاً".