ليفربول في مأزق بعد إصابة نجم نهائي السوبر الأوروبية

سيواجه ليفربول معضلة كبيرة في حال تأكدت الأخبار حول عدم قدرة حارس مرماه أدريان المشاركة في الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي بمواجهة ساوثهمبتون.

ويعاني الحارس الإسباني الاحتياطي من إصابة في الكاحل نتيجة دوس احد الجماهير بالخطأ عليه أثناء الاحتفال بصد الركلة الترجيحية الخامسة امام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية.

وقال يورغن كلوب: لا أفهم لماذا.. كنا سوية وثم دخل مشجع بطريقة ما وكان مطاردا من رجال الأمن فانزلق وداس على كاحله (أدريان)".

وأضاف كلوب خلال مؤتمر صحفي: هذا جنون".

وتابع: "في الامس كانت متورمة، اليوم قال لي إنها أفضل بكثير، لم يلعب منذ عدنا إلى ليفربول وسيتم اتخاذ القرار النهائي غداً، ليس بالإمكان قبل ذلك على الإطلاق".

وانضم أدريان الذي كان حراً، إلى ليفربول في الخامس من أغسطس الفائت وشارك في اول جولة من الدوري الإنكليزي بعد إصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر ضد نوريتش الذي قد يغيب عدة أسابيع لإصابة في الربلة.

وشارك أدريان أساسياً في مباراة السوبر الأوروبية وتصدى بنجاح لركلة الترجيح الخامسة لتشيلسي التي منحت الريدز التتويج بالفوز 5-4 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي حال تأكد غياب ادريان سيكون على ليفربول التعويل على الشاب كويفين كيليهير 20 عاماً، الذي لا يملك في سجله أية مباراة في الدوري الممتاز.

ويلعب ليفربول غدا الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة بمواجهة مضيفه ساوثمبتون في الجولة الثانية من الدوري.