ليفربول ضيفاً ثقيلاً على متذيل الترتيب

يحلق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، فيما يبدو نوريتش قريباً من الهبوط بعد فوزه أربع مرات فقط في 25 مباراة.

لذا قد يلجأ مدرب "الحمر" الألماني يورغن كلوب إلى اراحة بعض نجومه، قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء على أرض أتلتيكو مدريد الاسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه.

وكان ليفربول استهل موسمه بفوز كبير على نوريتش 4-1، ليحلق بعدها رفاق المصري محمد صلاح مع 24 فوزاً في 25 مباراة، ويقتربون من احراز لقبهم الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود.

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم الفريق السنغالي ساديو مانيه، أفضل لاعب افريقي، العائد من اصابة عضلية، فيما عاد لاعب الوسط جيمس ميلنر إلى التمارين ويغيب السويسري جيردان شاكيري.

وهناك مخاوف بإمكانية تأجيل مباريات أخرى نهاية هذا الاسبوع بسبب العواصف.

وبعد مواجهة ولفرهامبتون مع ضيفه ليستر سيتي ثالث الترتيب، يتوقع أن تصل رياح قوية السبت لتهدد حضور الجماهير في مباراتي ليفربول مع نوريتش، وساوثهامبتون مع بيرنلي.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى هدوء العاصفة الأحد، ما يعني إمكانية اجراء مباراتي أستون فيلا مع توتنهام، وأرسنال مع نيوكاسل يونايتد.

وتم توزيع مباريات المرحلة كي تتناسب مع العطلة الشتوية في البريميرليغ، لتختتم المرحلة بمواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.



نزال مرتقب بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

وفي ظل ابتعاد ليفربول في الصدارة، يبدو الصراع نارياً على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية. وفيما تبدو حظوظ مانشستر سيتي (51 نقطة) حامل اللقب في الموسمين الاخيرين وليستر سيتي (49) جيدة لانتزاع المركزين الثاني والثالث، تشتعل المنافسة على المركز الرابع.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ41 نقطة فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ35 نقطة.

وكشف مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشار أن مهاجم الفريق الجديد النيجيري أوديون إيغالو جاهز للمشاركة ضد تشيلسي، بعد انضمامه معاراً من شنغهاي غرينلاند شنهوا الصيني حتى نهاية الموسم.

وبرغم أن ايغالو لم يكن ضمن بعثة الفريق التي عسكرت في مدينة ماربيا الاسبانية بسبب الطقس الدافئ وذلك "لأسباب خارجة عن ارادة النادي" بحسب ما ذكر الأخير، الا أن النروجي سارع إلى ضمه للتشكيلة.

وتحدث سولسكاير عن لاعبه الجديد البرتغالي برونو فرنانديش مشيداً بقدراته "هو لاعب جيد جداً ومن الواضح أن عقله اسرع من كثيرين. يملك العديد من المزايا التي سنستفيد منها".

