العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول ضد ساوثهامبتون: أدريان أساسيا وفيرمينو يقود الهجوم

من قبل

أدريان يشارك مع ليفربول ضد ساوثهامبتون.

Reuters

ضمت تشكيلة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الحارس الإسباني أدريان في التشكيلة الأساسية بعدما حامت الشكوك حول مشاركته للإصابة وفقاً لمدربه يورغن كلوب أمس.

وتعرض أدريان للإصابة بعد فوز ليفربول على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي، حين داس على كاحله خطأ أحد مناصري الريدز الذي اقتحم الملعب خلسة وكان يهرب من الامن حين انزلق وألحق بالحارس الإصابة.

ولم تكن مشاركة أدريان معروفة حتى يوم أمس نتيجة لتورم كاحله وفق تأكيد كلوب.

لكن يبدو أن الحارس الذي حل بديلا مكان الحارس الأول المصاب في الجولة الأولى أليسون بيكر جاهزاً للمرحلة الثانية الانكليزية.

وضمت تشكيلة ليفربول الأسماء التالية بقيادة روبرتو فيرمينيو في الهجوم.

تشكيلة ليفربول الأساسية 4-3-3

أدريان، ألكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، أليكس أوكسلايد-شامبرلاين، جورجينيو فينالدوم، جايمس ميلنر، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني. 

السابق ترتيب الدوري الإنجليزي الكامل
اقرأ
ترتيب الدوري الإنجليزي الكامل في موسم 2019 - 2020
التالي

آخر الأحداث