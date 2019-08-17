ضمت تشكيلة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الحارس الإسباني أدريان في التشكيلة الأساسية بعدما حامت الشكوك حول مشاركته للإصابة وفقاً لمدربه يورغن كلوب أمس.

وتعرض أدريان للإصابة بعد فوز ليفربول على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي، حين داس على كاحله خطأ أحد مناصري الريدز الذي اقتحم الملعب خلسة وكان يهرب من الامن حين انزلق وألحق بالحارس الإصابة.

ولم تكن مشاركة أدريان معروفة حتى يوم أمس نتيجة لتورم كاحله وفق تأكيد كلوب.

لكن يبدو أن الحارس الذي حل بديلا مكان الحارس الأول المصاب في الجولة الأولى أليسون بيكر جاهزاً للمرحلة الثانية الانكليزية.

وضمت تشكيلة ليفربول الأسماء التالية بقيادة روبرتو فيرمينيو في الهجوم.

تشكيلة ليفربول الأساسية 4-3-3

أدريان، ألكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، أليكس أوكسلايد-شامبرلاين، جورجينيو فينالدوم، جايمس ميلنر، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.