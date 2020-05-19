العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول... حلم رفع الكأس سيتحقق منقوصاً

من قبل

أكد المدير التنفيذي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، بأنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

Reuters

ويحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي الى انتصارين فقط في مبارياته التسع الاخيرة لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن انصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وقال ماسترز "اذا كان ذلك ممكناً (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به".
وأضاف "وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".

وتوقف الدوري الإنكليزي في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتباراً من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءاً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" الى الدوران بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

السابق أندية البريميرليغ توافق على ال
اقرأ
أندية البريميرليغ توافق على التدرب في مجموعات صغيرة
التالي تدريبات الأندية الإنكليزية ستخ
اقرأ
تدريبات الأندية الإنكليزية ستخضع لرقابة المفتشين

آخر الأحداث