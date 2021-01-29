ليفربول بصدد البحث عن مدافع قبل غلق الميركاتو الشتوي

وقال كلوب في مؤتمر صحافي "لست متأكداً من وجود قلب دفاع يبلغ سعره 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 110 ملايين دولار) في السوق حالياً"، وذلك بعد اصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي اضطر المدرب الألماني الى استبداله عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد توتنهام في ختام المرحلة العشرين من الدوري.

وأضاف كلوب المحروم أيضاً لفترة طويلة من قطبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب الاصابة، إن "الفرق لن تبيع لاعبين من هذا المستوى في الوقت الحالي. (لكن) علينا أن نجد اللاعب المناسب الذي يتناسب مع وضعنا المالي".

ويتعافى فان دايك من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى تعرض لها منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أما غوميز فيغيب منذ خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي مواجهة وست هام، سيغيب عن ليفربول أيضاً وبسبب الاصابة لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو الذي لجأ إليه كلوب لشغل مركز قلب الدفاع منذ إصابة فان دايك، علماً بأن البرازيلي غاب أيضاً عن مباراة الأمس ضد توتنهام حيث لجأ كلوب على غرار مبارياته الأخيرة إلى قائده لاعب الوسط جوردان هندرسون للعب في هذا المركز.

وفي هذا السياق، أصر الألماني على ضرورة إيجاد حل طويل الأمد لمركز قلب الدفاع، رغم أن سوق الانتقالات باتت على وشك إغلاق أبوابها.

وبعدما أصيب في كاحله خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على توتنهام 3-1 الخميس، ينتظر ماتيب نتائج الأشعة لمعرفة مدة غيابه.

أما فابينيو، فقال كلوب إنه "لا توجد فرصة" لأن يلعب في مباراة الأحد.

