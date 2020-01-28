ليفربول امام فرصة الابتعاد 19 نقطة في الصدارة

وتبدو الفرصة متاحة أكثر من أيّ وقت مضى أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق إنجاز طال انتظاره 30 عاما، إذ لم يتوّج الريدز باللقب منذ عام 1990.

ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري منذ 40 مباراة وتحديداً منذ الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 حين خسر أمام سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، وهو يلتقي الأربعاء مضيفه وست هام الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع تعرضه لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات مقابل تعادل وفوز.

ويتصدر ليفربول التريب برصيد 67 نقطة من أصل 69 ممكنة، بعد فوزه في 22 مباراة وتعادله مرة واحدة (كانت أمام مانشتسر يونايتد) هذا الموسم.

ويخوض ليفربول المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مباراة الغد في ظلّ غياب مهاجمه السنغالي ساديو مانيه، أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019، بعد تعرضه للاصابة الخميس في المباراة ضد ولفرهامبتون في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.

وأعرب لاعب خط الوسط الهولندي في الفريق الأحمر جورجينيو فينالدوم عن ثقته الكاملة بقدرة الفريق على تحقيق اللقب في نهاية الموسم.

وقال فينالدوم لموقع ليفربول الرسمي على شبكة الإنترنت "نظراً لأننا فعلنا ذلك مرات عديدة، فإنّنا على ثقة أنّه حتى إذا تلقينا هدفاً أثناء مباراة لم نكن قد سجلنا فيها، فإنّه في نهاية الأمر نصل إلى الدقائق الأخيرة ونحن أكيدون أنه يمكننا أن نسجل".

وأضاف: "للثقة جزء كبير، نبقى هادئين ونؤمن بمستوانا ونحن دائماً واثقون من أننا قادرين على تسجيل هدف".

واعتبر الهولندي أنّ المباراة ضد وست هام لن تكون سهلة: "ما يمكنني قوله بناء على تجاربي في المواسم السابقة إنّ مواجهاتهم لم تكن سهلة دائماً على أرضهم".

وقال: "لقد حققنا بعض النتائج الجيدة هناك، لم يكن الامر كذلك الموسم الماضي، فقد تقدمنا في النتيجة ولكن تعادلنا في النهاية وكان بإمكاننا أن نخسر حتى لأنهم لعبوا جيداً في ذلك اليوم".

ويحتل وست هام المركز السابع عشر في لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة، وهو ذات رصيد بورنموث أول الفرق في منطقة الهبوط.

وختم الدولي الهولندي: "من الصعب جداً اللعب على أرض الفرق المهددة بالهبوط فهي تقاتل للحصول على نقاط للبقاء على قيد الحياة فسوف تقدم أكثر من 100 بالمئة للفوز لأنهم يريدون الاستمرار، لذلك هذا النوع من المباريات يكون صعباً دائماً".