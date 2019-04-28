ليستر يكتسح أرسنال بثلاثية نظيفة

واصل أرسنال الباحث عن العودة إلى دوري أبطال أوروبا سقوطه في الأسابيع الأخيرة وتلقى الهزيمة الثالثة توالياً بالخسارة من مستضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وشهد هذا الشوط طرد ظهير ليستر الأيمن أينسلي مايتلاند نيلس عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وفي الشوط الثاني انهار المدفعجية تماماً واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف متتالية عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 59 وجيمي فاردي في الدقيقتين 86 و95 على التوالي.

وكان أرسنال قد خسر من ضيفه كرسيتال بالاس (2-3) ثم خارج ملعبه من ولفرهامبتون (3-1) فتجمد رصيد الفريق عند 66 نقطة في المركز الخامس علماً بأنه خسر حتى الآن 10 مباريات في المسابقة.

من جانبه استعاد ليستر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الأخيرتين حيث خسر على ملعبه من نيوكاسل بهدف نظيف ثم تعادل مع وست هام (2-2).

وأصبح رصيد الثعالب حالياً 51 نقطة في المركز الثامن.