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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر سيتي يهدر فرصة الضغط على مانشستر سيتي

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أهدر ليستر سيتي فرصة الضغط على مانشستر سيتي الثاني وبطل العامين الأخيرين بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون صفر-صفر الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

AFP

وهو التعادل الثاني على التوالي لليستر سيتي الذي بقي ثالثاً برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي.

في المقابل، فشل ولفرهامبتون في الفوز في المباراة الثالثة على التوالي وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً رافعاً رصيده إلى 36 نقطة وصعد إلى المركز السابع مؤقتاً.

وسجل ولفرهامبتون هدفاً في الدقيقة 44 عبر الدولي الإيفواري ويلفريد بولي بضربة رأسية من مسافة قريبة على يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (44)، بيد أنّ الحكم ألغاه بداعي التسلل على البرتغالي دييغو جوتا بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر".

وتألق شمايكل في المباراة بتصديه لأكثر من فرصة لأصحاب الأرض خصوصاً تسديدتي جوتا (10) وريكاردو بيريرا (50).

ووجد ليستر سيتي نفسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 76 إثر طرد لاعب وسطه حمزة شوذري لتلقيه الإنذار الثاني دون أن ينجح ولفرهامبتون في استغلال النقص العددي.

ليستر سيتي
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