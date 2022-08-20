ليستر سيتي يمدد عقد جيمي فاردي حتى عام 2024

و احتفل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بمرور عشر سنوات على قدومه إلى النادي في أيار/ مايو الماضي.

وفاردي الذي انضم إلى ليستر من فريق فليتوود تاون عام 2012، خاض 387 مباراة في جميع المسابقات مع الثعالب وهو في المركز الثالث على قائمة أفضل هدافي النادي برصيد 164 هدفًا.

وحقق فاردي مع ليستر لقب الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2015-2016 فيما وصف بالبطولة الإعجازية، كما توج بكأس الاتحاد الإنكليزي 2020-20221 ودرع المجتمع 2021.

وفي حديثه إلى تلفزيون ليستر، قال فاردي: "من الواضح أنني فوق القمر. بمجرد أن سمعت أن النادي يريدني أن أوقع، كان هناك شيء واحد فقط سيحدث، وكنت سأوقع مرة جديدة. كان القرار سهلاً".

وأضاف "لقد أمضيت هنا فترة طويلة بما يكفي لدرجة لأشعر بأنني بتُ من أساسات النادي. أعتقد أنه يمكنك أن ترى من خلال طريقة اللعب التي نحاول اتباعها، والطريقة التي يريد النادي أن يسير بها، أنه سيكون للأمام وللأعلى".