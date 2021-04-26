ليستر سيتي يقلب النتيجة ويحصن مركزه الثالث

ورفع ليستر رصيده الى 62 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني ومتقدمًا بأربع عن تشلسي الرابع وسبع عن وست هام الخامس قبل خمس مراحل من النهاية.

وافتتح بالاس التسجيل عبر الإيفواري ويلفريد زاها (12) قبل أن يرد "الثعالب" عبر البلجيكي تيموتي كاستاني (50) و النيجيري كيليتشي ايهياناتشو (80).

وهذا الفوز الثاني تواليًا لرجال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز في الدوري بعد سقوطهم في مباراتين تواليًا.

ومع تبقي خمس مباريات على النهاية، عادل ليستر السجل الذي حققه مع نهاية الموسم الماضي (62 نقطة).

وتنتظر ليستر سيتي فرصة الفوز بلقب عندما يتواجه مع تشيلسي في نهائي الكأس المحلية على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن في 15 أيار/مايو المقبل.

وسيعوّل في الامتار الاخيرة من الموسم على ايهياناتشو الذي يبدو في فورمة رائعة.

مع دخوله الى شهر شباط/فبراير الفائت، لم يكن في رصيد النيجيري أي هدف في الدوري هذا الموسم، لكن أي لاعب لم يسجل أهدافًا أكثر منه في البرميرليغ منذ حينها (10)، حيث رفع رصيده الى 12 هدفًا في مبارياته التسع الاخيرة مع النادي في جميع المسابقات.

وبات أول لاعب نيجيري يصل الى عتبة الاهداف العشرة في الدوري منذ أوديون ايغالو لصالح واتفورد في موسم 2015-2016.

وافتتح زاها التسجيل عندما وصلته الكرة من ايبيريتشي ايزي بين المدافعَين في العمق سددها في الشباك (12).

وروّض ايهيانتشو الكرة بطريقة جميلة اثر تمريرة من البلجيكي يوري تيليمنز قبل ان يمررها الى كاستاني تابعها في المرمى (50).

وسجل النيجيري هدف الفوز عندما وصلته كرة طويلة من خلف المدافعين من الايرلندي الشمالي جوني إيفانز، فراوغ مدافعَين وسدد كرة صاروخية بيسراه في سقف المرمى (80).