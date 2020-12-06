ليستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات

واستعاد ليستر سيتي نغمة الفوز، فبعد خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام ليفربول فولهام، خرج بفوز صعب للغاية 2-1 على شيفيلد الأخير الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم حتى الآن.

وصعد ليستر إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 21 نقطة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لمهاجمه الاسباني إيوزي بيريس (24) لكنه لم ينعم طويلاً بتقدمه لأن الاسكتلندي أوليفر ماكبيرني أدرك التعادل بعدها بدقيقتين.

وكانت الكلمة الأخيرة لهداف ليستر سيتي جيمي فاردي الذي انفرد بالحارس وسدد بعيداً عن متناوله في الزاوية اليسرى في الدقيقة الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف.

