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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات

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حقق ليستر سيتي فوزاً في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

واستعاد ليستر سيتي نغمة الفوز، فبعد خسارته في الجولتين الأخيرتين أمام ليفربول فولهام، خرج بفوز صعب للغاية 2-1 على شيفيلد الأخير الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم حتى الآن.

وصعد ليستر إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 21 نقطة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لمهاجمه الاسباني إيوزي بيريس (24) لكنه لم ينعم طويلاً بتقدمه لأن الاسكتلندي أوليفر ماكبيرني أدرك التعادل بعدها بدقيقتين.

وكانت الكلمة الأخيرة لهداف ليستر سيتي جيمي فاردي الذي انفرد بالحارس وسدد بعيداً عن متناوله في الزاوية اليسرى في الدقيقة الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف. 
 

الدوري الإنكليزي الممتاز شيفيلد يونايتد ليستر سيتي
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