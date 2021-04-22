English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر سيتي يعزز مركزه الثالث ويبتعد عن تشيلسي

من قبل

عاد ليستر سيتي الى سكة الانتصارات وعزز مركزه الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه وست بروميتش ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين الخميس.

AFP

واستفاد ليستر من سقوط تشيلسي في فخ التعادل وأنعش حظوظه بالتأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جايمي فاردي (23)، الأيرلندي الشمالي جوني إيفانز (26) والنيجري كيليتشي ايهياناتشو (36) أهداف أصحاب الارض.

وهذا الفوز الأول لفريق المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز في الدوري بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

ورفع ليستر الطامح للعودة الى دوري الأبطال رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني ومتقدمًا بأربع نقاط عن تشلسي الرابع الذي تعادل سلبًا مع برايتون الثلاثاء والمتساوي بالنقاط مع وست هام الخامس الذي سقط امام نيوكاسل 3-2 السبت، مقابل 53 لكل من توتنهام وليفربول، ما يعد بإثارة في الامتار الاخيرة من الموسم.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي وست بروميتش ألبيون
السابق لينغارد كاد أن يعتزل كرة القدم
اقرأ
لينغارد كاد أن يعتزل كرة القدم بسبب اضطرابات عقلية
التالي

آخر الأحداث

>