ليستر سيتي يعزز مركزه الثالث ويبتعد عن تشيلسي

واستفاد ليستر من سقوط تشيلسي في فخ التعادل وأنعش حظوظه بالتأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جايمي فاردي (23)، الأيرلندي الشمالي جوني إيفانز (26) والنيجري كيليتشي ايهياناتشو (36) أهداف أصحاب الارض.

وهذا الفوز الأول لفريق المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز في الدوري بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

ورفع ليستر الطامح للعودة الى دوري الأبطال رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني ومتقدمًا بأربع نقاط عن تشلسي الرابع الذي تعادل سلبًا مع برايتون الثلاثاء والمتساوي بالنقاط مع وست هام الخامس الذي سقط امام نيوكاسل 3-2 السبت، مقابل 53 لكل من توتنهام وليفربول، ما يعد بإثارة في الامتار الاخيرة من الموسم.

