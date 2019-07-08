ليستر سيتي يضم تيلمانس بشكل نهائي

ووقع البلجيكي تيلمانس (22 عاماً) عقداً لأربع سنوات ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى تشكيلة المدرب بريندان رودجرز في فترة الانتقالات الحالية عقب وصول جيمس جاستن وأيوزي بيريز.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليستر دفع 40 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات تيلمانس وهو رقم قياسي في تاريخ النادي تخطى 30 مليون جنيه استرليني دفعها إلى نيوكاسل مقابل التعاقد مع بيريز الأسبوع الماضي.

وأبلغ تيلمانس موقع النادي على الانترنت "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى ليستر سيتي، أشعر أن الفريق يملك المواهب القادرة على تحقيق أشياء مميزة وكذلك الأجواء التي تسعد أي لاعب أن يكون جزءا منها. لا أطيق الانتظار لبدء مشواري مع الفريق وفعل كل شيء من أجل مساعدة زملائي".

وقضى اللاعب الدولي البلجيكي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الاعارة في ليستر وخاض 13 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وقال رودجرز "التعاقد مع لاعبين في حجم يوري يظهر مدى تعطش هذا النادي لتحقيق النجاح، انسجم يوري جيدا مع التشكيلة الموسم الماضي. أظهر بالفعل قدرته على ترك بصمة في الدوري الممتاز ومنحنا خيارات أخرى في هذه المجموعة الموهوبة في ليستر سيتي".

