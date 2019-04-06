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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر سيتي يضرب بقوة أمام هادرسفيلد

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واصل ليستر سيتي صحوته بقيادة مدربه الجديد برندن رودجرز عندما تغلب على مضيفه هادرسفيلد أول المغادرين للـ"بريميرليغ" 4-1 السبت في المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي.

AFP

وسجل البلجيكي يوري تيلمانز (24) وجيمي فاردي (48 و84 من ركلة جزاء) وجيمس ماديسون (79) أهداف ليستر سيتي، وأرون موي (52 من ركلة جزاء) هدف هادرسفيلد.

وهو الفوز الرابع تواليا في خامس مباراة بقيادة رودجرز الذي خلف الفرنسي كلود بويل المقال من منصبه، بعدما استهل مشواره معه وعودته إلى الدوري الإنكليزي بالخسارة أمام واتفورد 1-2، قبل أن يقوده إلى الفوز على فولهام 3-1 وبيرنلي 2-1 وبورنموث 2-صفر. 

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع برصيد 47 نقطة.

وانتزع كريستال بالاس فوزاً غالياً من مضيفه نيوكاسل بهدف وحيد سجله الصربي لوكا ميليفوييفيتش (81 من ركلة جزاء)، وعزز حظوظه بالبقاء في الدوري الممتاز.

واستغل كريستال بالاس خسارة بورنموث أمام ضيفه بيرنلي 3-1 لينتزع المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بورنموث و4 نقاط عن نيوكاسل الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر.

                  
                  
 

ليستر سيتي
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