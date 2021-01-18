ليستر سيتي يصطدم بتشيلسي في مسعاه لصدارة مؤقتة

وسبق أن أقيمت أربع مباريات من المرحلة قبل أن تؤجل أخرى بسبب بروتوكولات رابطة الدوري المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أو مباريات مسابقتي الكأس المحليتين.

ويدخل ليستر إلى مباراته على ملعب "كينغ باور" وهو في المركز الثالث متخلفًا بنقطتين عن مانشستر يونايتد الأول ومتساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي الثاني، لذا ستكون الفرصة متاحة أمامه للانفراد بالصدارة ليوم كامل، قبل مواجهتي يونايتد مع فولهام الأربعاء ومانشستر سيتي مع آستون فيلا في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويمر ليستر سيتي بفترة مميزة، حيث لم يعرف الهزيمة في الدوري في المباريات الخمس الاخيرة، آخرها فوز على ساوثمبتون 2-صفر السبت وضعه في مركز جيد للمنافسة على اللقب بعد الإنجاز التاريخي والاستثنائي في عام 2016.

من جهته، يعاني تشيلسي من تراجع في الأداء والمستوى، إذ حقق السبت فوزًا صعبًا على فولهام بهدف مايسون ماونت وضع فيه حدًا لسلسة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز في الـ"برميرليغ" جعلته يتراجع الى المركز السابع بفارق 8 نقاط عن المتصدر.

وأراح المدرب فرانك لامبارد العديد من لاعبيه الاساسيين في الفوز على فولهام قبل القمة أمام ليستر ونظرًا للجدول المزدحم، أبرزهم الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتس اللذان لم يرتقيا بعد الى مستوى التطلعات منذ قدومهما بداية الموسم من البوندسليغا، اضافة إلى المدافعين ريس جيمس والفرنسي كورت زوما.



كما يلتقي غداً وست هام مع ضيفه ويت بروميتش.