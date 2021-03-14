ليستر سيتي يدك شباك شيفيلد بخماسية نظيفة

وخاض شيفيلد يونايتد أول مباراة رسمية بعد رحيل مدربه كريس وايلدر بالتراضي، فحلّ بدلا منه بصورة مؤقتة بول هيكينغبوتوم.

وكان وايلدر صعد بشيفيلد يونايتد إلى الدرجة الممتازة الموسم الماضي وقاده لاحتلال المركز التاسع، بعد أن نافس على مقعد أوروبي في مطلع الموسم، لكن أداء الفريق تراجع بقوة هذا الموسم وباتت عودته الى المستوى الثاني مسألة وقت ليس إلا.

وفرض إيهياناتشو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية، وافتتح رصيده بعد تمريرة متقنة من هداف الفريق جيمي فاردي ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة 38.

وأجهز ليستر على ضيفه في الشوط الثاني بتسجيله أربعة أهداف، حمل الثاني توقيع الإسباني ايوزي بيريس في الدقيقة 64 وسرعان ما اضاف النيجيري هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاردي في الدقيقة 69، قبل أن يكمل الهاتريك بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة في الدقيقة 78.

واختتم مدافع شيفيلد الويلزي إيثان امبادو مهرجان الأهداف، عندما حول كرة فاردي العرضية خطأ داخل شباك فريقه في الدقيقة 80.

ورفع ليستر رصيده بذلك إلى 56 نقطة فيما تجمد رصيد شيفيلد عند 14 نقطة في المركز الأخير.