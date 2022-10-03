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الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر سيتي يحقق الانتصار الأول له هذا الموسم

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حقق فريق ليستر سيتي الانتصار الأول له هذا الموسم بتغلبه على ضيفه نوتينغهام فورست بأربعة أهداف دون رد الاثنين في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وسجل جيمس ماديسون أول أهداف ليستر في الدقيقة 25 قبل أن يضيف هارفي بارنز الهدف الثاني في الدقيقة 27 وفي الدقيقة 35 عاد ماديسون وسجل ثاني أهدافه والهدف الثالث لأصحاب الأرض، فانتهى الشوط الأول بتقدم الثعالب بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم الزامبي باتسون داكا من تسجيل رابع أهداف ليستر ستي ليحقق الفريق الذي دخل المباراة وهو متذيل الترتيب، أول فوز له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 4 نقاط متقدماً إلى المركز التاسع عشر.

من جانبه تكبد نوتينغهام فورست الخسارة السادسة مقابل تعادل وانتصار وحيد فتراجع إلى المركز الأخير برصيد أربع نقاط متأخراً بفارق الأهداف خلف ليستر تحديداً.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي نوتينغهام فورست
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