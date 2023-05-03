ليدز يونايتد يُقيل المدرب خافي غراثيا ويعيّن سام ألاردايس خلفًا له



أقال نادي ليدز يونايتد الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مدرّبه الإسباني خافي غراثيا وعيّن سام ألاردايس بدلاً منه حتى نهاية الموسم، حسب ما أعلن في بيان رسمي الأربعاء.

وبعد يوم من إقالة مديره الرياضي الإسباني فيكتور أورتا، أعلن ليدز رحيل المدرب السابق للسد القطري رفقة جهازه الفني.

وبعد قدومه إلى ليدز في شباط/فبراير الماضي، سيرحل غراثيا برصيد هزيل بلغ أربع هزائم في آخر خمس مباريات في البريميرليغ، ليحتل حالياً المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر المؤدي للهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وجاء في بيان النادي "يؤكّد ليدز أن خافي غراثيا سيترك النادي بعد 12 مباراة على رأس الفريق. سيرحل أيضاً زيغور أرانالدي، ميكل أنتيا وخوان سويا الذين انضموا إلى غراثيا".

تابع النادي "سيشرف على المباريات الأربع المتبقية المدرب الخبير سام ألاردايس".

من جهته، قال ألاردايس في تصريح لراديو "تالك سبورت" أن الأمر استغرق "ثانيتين" فقط للموافقة على تولي المنصب.

وأضاف "لقد صدمت. لم أفكر قط في هذه المرحلة من الموسم ... اعتقدت أنه لن تكون هناك مناصب".



