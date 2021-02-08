ليدز يونايتد يوقف كريستال بالاس

تخطى ليدز يونايتد ضيفه كريستال بالاس بثنائية نظيفة يوم الإثنين في الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبصم هاريسون على هدف المباراة الأول في وقت مبكر (3) قبل ان يضيف بامفورد الهدف الثاني (52).

وأوقف ليدز سلسلة النتائج الإيجابية للفريق اللندني بعد فوز على وولفرهامبتون ونيوكاسل، كما عاد لسكة الانتصارات بعد تعثر في الجولة الفائتة أمام إيفرتون.

وصار رصيد ليدز 32 نقطة في المركز العاشر أمام أرسنال بفارق نقطة والذي لعب مباراة أكثر، فيما توقف رصيد الخاسر عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.