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الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز يونايتد يوقف كريستال بالاس

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أوقف ليدز يونايتد مسلسل انتصارات ضيفه كريستال بالاس ليتخطى أرسنال على سلم الترتيب.

AFP

تخطى ليدز يونايتد ضيفه كريستال بالاس بثنائية نظيفة يوم الإثنين في الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبصم هاريسون على هدف المباراة الأول في وقت مبكر (3) قبل ان يضيف بامفورد الهدف الثاني (52).

وأوقف ليدز سلسلة النتائج الإيجابية للفريق اللندني بعد فوز على وولفرهامبتون ونيوكاسل، كما عاد لسكة الانتصارات بعد تعثر في الجولة الفائتة أمام إيفرتون.

وصار رصيد ليدز 32 نقطة في المركز العاشر أمام أرسنال بفارق نقطة والذي لعب مباراة أكثر، فيما توقف رصيد الخاسر عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

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