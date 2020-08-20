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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز يونايتد مطمئن على مسألة تجديد عقد بييلسا

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أبدى كينير الرئيس التنفيذي لنادي ليدز يونايتد يوم الخميس ثقته في تمديد المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا عقده مع النادي العائد حديثاً للدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب طويل.

Reuters


وانتهى عقد بييلسا السابق والذي كان لمدة عامين بعد الصعود للأضواء.

وبعد إخفاقه في ملحق الترقي العام الماضي صعد ليدز يونايتد مباشرة لدوري الأضواء بعد الفوز بلقب الدرجة الثانية هذا العام.

وقال كينير إنّ المدرب البالغ من العمر 64 عاماً يستعد بالفعل لأول موسم لليدز في الأضواء بعد غياب 16 عاماً.

وأضاف رئيس ليدز لشبكة سكاي: "انتظر فقط اللحظة المناسبة للحصول على توقيعه على عقد التجديد، أعلم أنّ الجماهير تشعر بالقلق وأنا كذلك لكني لا أرى سبباً لذلك".

وتابع: "مارسيلو يركز في التدريبات .. والمسألة تتعلق فقط باللحظة المناسبة للتوقيع، نتحدث يومياً كلّ الكلام يدور حول استعدادات الموسم الجديد أكثر من مسألة العقد".

ويستهل ليدز مشواره في الموسم الجديد للدوري الممتاز بمواجهة مستضيفه ليفربول حامل اللقب.

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