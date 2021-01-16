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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز يسقط على أرضه أمام برايتون

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انقاد ليدز يونايتد لهزيمته الثانية توالياً بخسارته على أرضه على يد ضيفه برايتون بهدف دون رد، السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

نيل موباي أحرز هدف الفوز لمصلحة الضيوف في الدقيقة السابعة عشرة، ليحقق برايتون انتصاره الثالث فقط في البريمييرليغ، بعد تسع جولات لم يذق فيها طعم الفوز.

ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة.
 

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