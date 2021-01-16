ليدز يسقط على أرضه أمام برايتون

نيل موباي أحرز هدف الفوز لمصلحة الضيوف في الدقيقة السابعة عشرة، ليحقق برايتون انتصاره الثالث فقط في البريمييرليغ، بعد تسع جولات لم يذق فيها طعم الفوز.

ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة.

