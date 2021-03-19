English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليدز يتنفس الصعداء ويزيد محن فولهام

من قبل

تنفس ليدز يونايتد الصعداء وحرم مضيفه فولهام من الخروج من المنطقة المؤدية إلى الدرجة الثانية ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 2-1 الجمعة في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

ومنح الدولي باتريك بامفورد التقدم لليدز يونايتد في الدقيقة 29 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم في المركز الرابع على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت-ليوين.

لكن فرحة بامفورد لم تدم سوى تسع دقائق حيث نجح المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن في إدراك التعادل (38)، قبل أن يخطف البرازيلي رافينيا هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (58).

وعاد ليدز يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل واحد، فحقق فوزه الـ12 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 39 نقطة فصعد إلى المركز الحادي عشر.

أما فولهام فمني بخسارته الرابعة عشرة والثالثة في مبارياته الخميس الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا وكان على حساب مضيفه ليفربول حامل اللقب 1-صفر.

وبقي فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل السابع عشر وصاحب آخر المراكز البقاء في الدوري الممتاز.

ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام
السابق الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل
اقرأ
الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 28
التالي

آخر الأحداث

>