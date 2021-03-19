ليدز يتنفس الصعداء ويزيد محن فولهام

ومنح الدولي باتريك بامفورد التقدم لليدز يونايتد في الدقيقة 29 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم في المركز الرابع على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت-ليوين.

لكن فرحة بامفورد لم تدم سوى تسع دقائق حيث نجح المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن في إدراك التعادل (38)، قبل أن يخطف البرازيلي رافينيا هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (58).

وعاد ليدز يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل واحد، فحقق فوزه الـ12 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 39 نقطة فصعد إلى المركز الحادي عشر.

أما فولهام فمني بخسارته الرابعة عشرة والثالثة في مبارياته الخميس الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا وكان على حساب مضيفه ليفربول حامل اللقب 1-صفر.

وبقي فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل السابع عشر وصاحب آخر المراكز البقاء في الدوري الممتاز.