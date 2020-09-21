العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

لوك شو يطالب يونايتد بالتعزيزات

من قبل

قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه يتعين على النادي تعزيز تشكيلته والتعاقد مع لاعبين جدد بعد أن افتتح مسيرته في الموسم الجديد للبطولة بالخسارة 3-1 أمام  كريستال بالاس السبت الماضي.

AFP

وأبرم يونايتد صفقة وحيدة قبل انطلاق الموسم الجديد عندما تعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام.  

وقال شو (25 عاماً) في تصريحات تلفزيونية "لدينا مجموعة جيدة للغاية (من اللاعبين) لكني شخصياً أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من اللاعبين لتعزيز التشكيلة".  

وأضاف شو "عندما ننظر إلى الأندية الأخرى وكيف تعزز فرقها ندرك أنه يتعين علينا اتخاذ خطوات مماثلة".  

وطالب شو فريقه بضرورة السعي لزيادة حماسه ورفع روحه المعنوية بالفوز على لوتون تاون في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية غداً الثلاثاء.  

وأردف شو قائلاً "كلام كثير قيل بعد المباراة وعلينا تنحية كل هذا جانباً لأنه يجب أن نشعر بخيبة أمل كبيرة.. علينا نسيان ذلك والمضي قدماً.  

وختم"تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الثلاثاء ويتعين علينا الفوز بها للحفاظ على حماسنا وروحنا المعنوية".  
 

الدوري الإنكليزي لوك شو مانشستر يونايتد كريستال بالاس دوني فان دي بيك
السابق لامبارد: البطاقة الحمراء كانت
اقرأ
لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول
التالي مانشستر سيتي يعلن إصابة غوندوغ
اقرأ
مانشستر سيتي يعلن إصابة غوندوغان بفيروس كورونا

آخر الأحداث