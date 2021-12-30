لوكاكو ليس سعيداً في تشيلسي



واضطر مدرب الفريق الألماني توماس توخل إلى عدم الاستعانة بجهود لوكاكو بعد إصابة الأخير وابتعاده لأكثر من شهر، ليعود ويغيب مجدداً بسبب جائحة "كوفيد-19".



وقال لوكاكو في حديث لإذاعة "سكاي سبورت إيطاليا" الخميس "بعد موسمين قضيتهما في إيطاليا حيث عملت كثيراً مع مدربين واختصاصيي التغذية، أشعر بأني في حالة بدنية جيدة".



وأضاف: "لكن لست سعيداً بهذه الوضعية، هذا أمر طبيعي. أعتقد أنّ المدرب قرّر اللعب بأسلوب مختلف وبالتالي يتعيّن عليّ عدم الاستسلام ومواصلة العمل وأن اتحلى بالاحترافية".



وتألق لوكاكو في صفوف إنتر الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفاً في صفوفه، كما ساهم بـ 10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى اللقب المحلي للمرة الأولى منذ عام 2010.



ودفع تشيلسي مبلغاً مقداره 131 مليون دولار للحصول على خدمات لوكاكو علماً بأنّه أمضى ثلاثة مواسم في ملعب "ستامفورد بريدج" في بداية مسيرته قبل أن يلعب لناديي إيفرتون ومانشستر يونايتد.



وأردف لوكاكو: "أعتقد أنّ الوقت قد حان لكي أتحدث عن هذا الموضوع لأن إنتر لا يزال يملك مكانة خاصة في قلبي، سأعود للعب هناك وأنا آمل في ذلك حقاً".



وأوضح "أعشق إيطاليا. حان الوقت لكي أتحدث عما حصل فعلاً من دون الإساءة إلى بعض الاشخاص لأنه ليس من طباعي. أوّد التوجه بالاعتذار لأنصار إنتر لأني أعتقد بأنّ الطريقة التي تركت إيطاليا فيها كان يجب أن تكون مختلفة".



وسجل لوكاكو هدفه التاسع هذا الموسم في مختلف المسابقات عندما افتتح التسجيل في مرمى برايتون في الدوري المحلي قبل أن يدرك الأخير التعادل في الوقت بدل الضائع.