لوفرين يروي معاناته في ظل انتشار فيروس كورونا



ونقلت صحيفة سبورتسكي نوفيستي البارزة في كرواتيا في نسختها الإلكترونية يوم السبت عن المدافع الكرواتي الدولي مدافع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قوله: "لم يكن الأمر سهلاً في ظل وجودنا داخل جدران بيوتنا طوال 46 يوماً في الوقت الراهن".



وأضاف لوفرين: "الجانب النفسي هو الأمر الأصعب، وأنا أحاول أن أعتمد على نفسي قدر الإمكان وأركل الكرة في المكان قليلاً مع ابني على العشب في بيتنا لكن التدريب مع الفريق أمر مختلف تماما".



ولا يزال الدوري الإنكليزي الذي توقف في التاسع من مارس معلقاً وغير قادر على اتخاذ أيّ خطوة قبل صدور قرار حكومي في الأسبوع المقبل فيما يتصل بإمكانية تغيير القيود الوقائية المفروضة.



وأكد لوفرين (30 عاماً) إنّه من الصعب الحفاظ على المعنويات والحماس في ظل الروتين اليومي مع استمرار هذه الظروف الاستثنائية: "أحاول الحفاظ على روحي المعنوية وحماسي في الاستمرار قدر الإمكان، أنهض صباحاً وأقول لنفسي إنني سأنهك نفسي في التمرينات اليوم ونجحت على الأقل في خفض وزني بعض الشيء‭"



وأضاف"لكن لا يوجد بديل للتدريبات مع الفريق التي تستمر لمدة 90 دقيقة في كل مرة، أتمنى أن يتوصل ألكسندر تشيفرين (رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا) وبقية المسؤولين في اليويفا والفيفا (الاتحاد الدولي) لحل مناسب حتى لا نضطر

لخوض 15 مباراة خلال 30 يوماً".



وختم: "نحتاج لوقت للتعافي، هذا الوقت لم يكن للتعافي لأن اللاعبين بحاجة للتعافي ذهنياً من تأثير الجائحة وإجراءات العزل الصحي التي نتجت عن تفشي الفيروس".