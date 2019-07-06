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كوبا أمريكا 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

لوفتوس-شيك يمدد عقده مع تشيلسي لخمسة أعوام إضافية

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مدد لاعب الوسط الدولي الإنكليزي روبن لوفتوس-شيك عقده مع تشيلسي لخمسة أعوام إضافية، في أول إجراء يقوم به النادي اللندني منذ تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد للإشراف عليه خلفاً للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي عاد لبلاده من أجل تدريب يوفنتوس.

Reuters

وأعطى ابن الـ23 عاماً انطباعاً جيداً في أول موسم له كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة تشيلسي الذي توج بطلاً لمسابقة "يوروبا ليغ" وحل ثالثاً في الدوري الممتاز خلفاً لمانشستر سيتي البطل وليفربول، وذلك في أول موسم له مع ساري قبل أن يُتَخذ قرار الافتراق بين الطرفين.

وغاب لوفتوس-شيك عن مباراة نهائي "يوروبا ليغ" ضد الجار اللندني أرسنال بسبب تمزق في وتر أخيل تعرض له خلال مباراة ودية في الولايات المتحدة.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتمديد تعاقده مع تشيلسي قائلاً:" "فرحتي الكبيرة وسروري بالحصول على فرصة البقاء هنا لخمسة أعوام إضافية، إنه المكان الذي ترعرعت فيه وأنا ألعب كرة القدم وآمل أن أواصل اللعب هنا لفترة أطول بكثير".

وانضم لوفتوس-شيك إلى تشيلسي عام 2004 كلاعب في فريق دون 8 أعوام وتطور في الفرق العمرية وصولاً إلى الفريق الأول الذي خاض معه 72 مباراة حتى الآن.

وفي ظل الحظر المفروض على النادي اللندني لفترتي الانتقالات الحالية والمقبلة أوائل 2020 بسبب مخالفته قواعد التعاقد مع القصر، فإن الإبقاء على اللاعبين الواعدين مثل لوفتوس-شيك مصيري لطموحه بالمنافسة الموسم المقبل على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز.
 
 

تشيلسي روبن لوفتوس-شيك
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