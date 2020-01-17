لوريس يعاود التمارين الجماعية مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي لكرة القدم الجمعة ان حارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس عاود التمارين الجماعية مع الفريق، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على ابتعاده بسبب إصابة قاسية تعرض لها مطلع الموسم.

وتعرض لوريس (33 عاما)، قائد توتنهام والمنتخب الفرنسي، لخلع في كوعه الأيسر خلال مباراة ضد برايتون في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر سقوطه بقوة على أرض الملعب أثناء محاولة إبعاد كرة.

وتوقع النادي في حينه ألا يتمكن لوريس المتوج في صيف العام 2018 بطلا للعالم مع منتخب "الديوك"، من معاودة التمارين قبل نهاية 2019. ورغم تأكيد النادي بداية عدم حاجته الى عملية جراحية، أفاد توتنهام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن لوريس عاد وأجراها بعد تشخيص طبي.

ونشر نادي شمال لندن اليوم عبر حسابه على "تويتر"، صورة للوريس يشارك في الحصة التدريبية ويرتمي لإبعاد كرة، مرفقة بتعليق "هوغو لوريس عاود التمارين مع الفريق الأول".

ويستبعد أن يتمكن الحارس من المشاركة كأساسي في المباراة المقبلة لفريقه، والتي ستكون ضد واتفورد غدا السبت في المرحلة الثالثة والعشرين. لكن عودته ستشكل دفعا لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يستعد لخوض الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مواجهة لايبزيغ الألماني، بدءا من أواخر شباط/فبراير المقبل، لاسيما وانه يفتقد حاليا لاعبا آخر من أساسييه هو المهاجم هاري كاين.

وستكون عودة لوريس نبأ سارا لمنتخب بلاده الذي خاض معه 114 مباراة دولية، قبيل وديتي أوكرانيا وفنلندا أواخر آذار/مارس، استعدادا لنهائيات كأس أوروبا 2020 المقامة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.