لوريس يبرر نتائج توتنهام الحالية بوصوله لنهائي الأبطال



وأصر الحارس الفرنسي على أنّ توتنهام، الذي خسر 2-صفر أمام ليفربول في أول نهائي له في دوري الأبطال في حزيران/يونيو العام الماضي، قدم أداءً تجاوز التوقعات على مدى السنوات القليلة الماضية وهذا أثر سلباً على اللاعبين.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن لوريس (33 عاماً) قوله: "توجد خطورة عندما تقدم أكثر من إمكانياتك وقدراتك، الموسم الماضي كانت مسيرتنا مذهلة في دوري الأبطال وأنهينا الموسم مرهقين للغاية".

وتابع: "لم يكن هناك أيّ وقت للتعافي من الموسم الماضي قبل بدء الموسم الجديد، ربما يكون ذلك من عواقب اللعب أربع سنوات متواصلة مع بذل جهد كبير للمنافسة مع الأندية الكبيرة".

مضيفاً: "توجد الكثير من التراكمات وخلال موسم واحد لا يمكن أن تسيطر على كل شيء، يمكن أن يحدث ذلك".

وبعد إنهاء آخر أربعة مواسم بين المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، يحتل توتنهام حالياً المركز الثامن وخرج من كأس الاتحاد الإنكليزي ودوري الأبطال قبل توقف الموسم في مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيستأنف النادي اللندني الدوري أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس يوم الجمعة المقبل.

وأضاف لوريس: "نحن جاهزون بشكل أو بآخر وهذا فارق كبير، لم نكن محظوظين تماماً بإصابة العديد من اللاعبين، هذا أثر علينا كثيراً، لذلك استئناف الدوري بمثابة موسم جديد سينطلق".

