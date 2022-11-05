لوبيتيغي مدربًا جديدًا لوولفرهامبتون من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 10:10 أعلن نادي وولفرهامبتون الإنكليزي اليوم السبت تعيين الإسباني جولين لوبيتيغي مدربًا جديدًا للفريق. AFP الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون جولين لوبيتيغي السابق كلوب يتحدث عن الوضعية الحالية اقرأ التالي - آخر الأحداث November 5, 2022 10:10 لوبيتيغي مدربًا جديدًا لوولفرهامبتون November 4, 2022 20:50 كلوب يتحدث عن الوضعية الحالية لفريق ليفربول November 4, 2022 16:22 هالاند يقترب من المشاركة مع سيتي أمام فولهام October 30, 2022 19:38 مانشستر يونايتد ينتصر بالهدف رقم 100 لراشفورد October 30, 2022 16:43 آرسنال يستعيد الصدارة بفوز عريض على نوتنغهام فورست October 30, 2022 10:23 غوارديولا: "هالاند سيغيب عن مباراة إشبيلية" October 29, 2022 22:29 ليفربول يواصل التراجع ويخسر أمام ليدز يونايتد October 29, 2022 19:01 نيوكاسل يقتنص المركز الرابع وبرايتون يُسقط تشلسي October 29, 2022 15:12 مان سيتي يعود بنقاط غالية من أرض ليستر October 27, 2022 18:59 تغريم كلوب لخرقه لوائح الاتحاد الإنكليزي