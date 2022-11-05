لوبيتيغي مدربًا جديدًا لوولفرهامبتون

من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 10:10 أعلن نادي وولفرهامبتون الإنكليزي اليوم السبت تعيين الإسباني جولين لوبيتيغي مدربًا جديدًا للفريق.