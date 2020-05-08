لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري الإنكليزي الممتاز

وقال دودن الذي يشرف أيضاً على الرياضة والإعلام في تصريحات لراديو “بي بي سي"، إن الهيئات الرياضية والأندية "لم تنل بعد الضوء الأخضر".

وتابع "إذا نجحنا في وضع خطة قابلة للتنفيذ، فنحن سنرحب بتبنيها لأنني أعتقد بأن (العودة) أمر جيد للدولة ولكرة القدم على العموم".

وأضاف "أتمنى فعلاً أن نقوم بتهيئة ذلك ثم البدء بالتنفيذ لكن صحة الناس يجب أن تأتي في المقام الأول، وبالتالي فقط إذا كنا واثقين من ذلك، سنتمكن من بدء الاجراءات".

ويتوقع أن يعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الأحد خطة لرفع تدريجي لإجراءات الاغلاق المفروضة في البلاد حيث سجلت أكثر من 30 ألف وفاة معلنة بسبب "كوفيد-19".

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الممتاز الاثنين لمناقشة خطط "مشروع الاستئناف" في أعقاب ما تقرره الحكومة.

وبحسب التقارير، أبلغت السلطات الأندية أن الطريقة الوحيدة لاستكمال موسم 2019-2020 ستكون إقامة المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جمهور، لتخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية والصحية وعدم تشجيع المشجعين على التجمع قرب الملاعب.

لكن هذا الطرح يلقى اعتراض الأندية التي تواجه شبح الهبوط إلى الدرجة الإنكليزية الأولى، إذ تصر على خوض مبارياتها المتبقية على أرضها.

وتأتي تصريحات دودن في وقت أشارت صحيفة "ذا تايمز" إلى أن مسؤولي الاتحاد الإنكليزي للعبة سيرفضون أي محاولة لاعتبار بطولة الدوري لاغية وعدم اعتماد هبوط أي فريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادياً واحداً على الأقل يريد إلغاء مبدأ الهبوط في حال اعتماد ملاعب محايدة.

ورأى المدافع السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند، والذي يعمل حالياً كمحلل تلفزيوني، أن أي حل لن يرضي الأندية العشرين في البريمرليغ.

وقال "سيشعر البعض بالضرر في حال لم تصب بعض القرارات في صالحهم، لكني لا أعتقد بأن الدوري الانكليزي سيجد الحل المثالي بنسبة مئة في المئة مهما كان قراره، وهذا أمر مؤسف".

وكان مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ومهاجم برايتون غلين موراي قد أعربا عن مخاوف صحية لدى اللاعبين في حال استئناف المباريات.

لكن فرديناند دعاهما لوضع ثقتهما بالسلطات في هذا المجال، معتبراً أنه "إذا أعطت سلطات الدوري الانكليزي، الاتحاد، والحكومة الضوء الأخضر، فأنا واثق من أن حماية اللاعبين وصحتهم وسلامتهم ستكون أولوية لهذه الجهات لضمان عدم تعريض أحدهم للخطر".

