لامبارد يشتكي من الجدول المزدحم

ونجا تشيلسي من الهزيمة السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، بعدما عوّض تأخره بثلاثية إلى تعادل 3-3 أمام وست بروميتش.

وحصد النادي اللندني نقطته الرابعة من ثلاث مباريات هذا الموسم في البرميرليغ، بعد فوزه على برايتون في المباراة الأولى قبل ان يسقط (0-2) امام ليفربول حامل اللقب في الثانية.

وألقى لامبارد باللوم على "الاخطاء الفردية الواضحة جداً" التي تسببت بمعاناة فريقه امام وست بروميتش، لاسيما في الهدف الثاني عندما افلتت الكرة من الوافد الجديد الى قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا ما سمح للايرلندي كالوم روبنسون بتسجيل الهدف.

إلا أن الدولي الانكليزي السابق قال إنه يجد صعوبة في ايجاد الوقت الكافي في الحصص التدريبية، في ظل خوض الفريق مباراتين في الاسبوع واستعداد اللاعبين للالتحاق بمنتخبات بلادهم.

وقال عشية مباراة تشيلسي مع توتنهام في الدور الرابع من كأس الرابطة امام مضيفه توتنهام "ما زلت أقولها وأنا لا أتوسل أو أختلق الأعذار، إنها مجرد حقيقة. جزء من سبب نجاحنا الموسم الماضي هو العمل الذي قمنا به خلال التمارين".

وتابع "عندما يكون لديك لاعبين جدد، فأنت ترغب حقاً في العمل على هذا النحو. لم نحظ بالفرصة بعد، (المشكلة) ليست فقط في الدفاع، بل بالطريقة التي نلعب بها بشكل عام، تحتاج للعمل".

ويخوض تشيلسي السبت مباراته الاخيرة في الدوري امام ضيفه كريستال بالاس ولن يعود الى المنافسات حتى 17 تشرين الاول/اكتوبر لانشغال اللاعبين بالمباريات الدولية.

وأمل لامبارد (42 عاماً) ألا يستنزف المدربون الدوليون طاقات اللاعبين وأن "يعودوا آمنين".

ودافع لاعب البلوز السابق عن الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي بات مستقبله في النادي على المحك بعد تعاقد الأخير مع الحارس السنغالي ادوار مندي من رين الفرنسي، لاسيما بعدما ابقاه لامبارد على دكة البدلاء امام وست بروميتش دافعا بالارجنتيني ويلي كاباييرو.

وقال "لقد كانت أوقاتاً صعبة لكيبا. أعتقد ان هذا الامر واضح ولكن أدرك ذلك وهو أيضاً".

وتابع "لا يجب أن نستنتج الأمور سريعاً (...) كيبا شاب صغير وكثرة تسليط الأضواء عليه أصبحت غير عادلة إلى حد ما. عليّ أن أحميه لأني أعلم أنه فتى جيد ويلعب باحترافية مطلقة ولديه نية لبذل قصارى جهده".