لامبارد يتحدث عن قيمة بوليشيتش

وتجاوز اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي أصبح أغلى لاعب أميركي عندما انضم إلى تشيلسي في كانون الثاني/ يناير 2019 مقابل 64 مليون يورو (72.18 مليون دولار)، إصابة عضلية ليسجل ثلاثة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة.

ورداً على سؤال عن مدى أهمية بوليشيتش، قال لامبارد في تصريحات تلفزيونية "إنه مهم للغاية. يمتلك موهبة كبيرة ونحن نعلم ذلك جيداً، جاء إلى هنا في بداية الموسم في ظروف صعبة... ولم نحصل على عطلة في الواقع"

وأضاف لاعب البلوز السابق: "لكنه بدأ في اللعب جيداً جداً معنا ورفع الآن مستواه إلى مرحلة

أخرى. المهاجمون الكبار في العالم يسجلون أهدافاً بانتظام تعطيهم الفوز بالمباريات... في هذه اللحظة هو يفعل ذلك ولذلك أنا سعيد به".

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وتبلغ حصيلة بوليشيتش في الدوري هذا الموسم ثمانية أهداف في 16 مباراة بالتشكيلة الأساسية، مما زاد من توقعات الجماهير بأنه قد يصل إلى مستوى لاعب الفريق اللندني البارز السابق إيدن هازارد.

وأضاف لامبارد "لا أضع أي قيود عليه ولذلك فهو لا يدهشني. أعرف حجم موهبته وأردت مساعدته عندما جاء إلى هنا لأول مرة بسبب الطبيعة البدنية للدوري. نجحت في ذلك ثم لسوء الحظ تعرض لإصابة سيئة".

وتابع "لكن النهم الذي يمتلكه والجودة التي يظهرها والمنتج النهائي الذي أصبح عليه كان الجانب الأكثر إثارة للسعادة. منذ استئناف الموسم يقدم مستوى رائعاً".

ويحل تشيلسي صاحب المركز الثالث ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم السبت القادم.