لامبارد يؤكد أن كالوم هودسون يتعافى من فيروس كورونا

وجاءت نتيجة فحوص اللاعب البالغ عمره 19 عاماً للفيروس إيجابية الأسبوع الماضي ليغلق تشيلسي مركز التدريب كوبهام مع مطالبة كل لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالعزل الذاتي كإجراء احترازي.

وقال لامبارد لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد بالقول إنه بخصوص حالة كالوم فقد تعافى بشكل رائع وتقريباً يشعر بأنه طبيعي وهو الأمر بكل تأكيد الذي نود جميعاً سماعه".

وأضاف "أدرك تماماً أنه لن يكون بوسع الجميع التعافي من هذا الفيروس لذا أطالب مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصرف بشكل مسؤول والتفكير في صحة الخرين".

وأعلن تشيلسي أنه أعاد افتتاح مركزه التدريبي للناس التي لم تخالط هودسون-أودوي عن قرب في الفترة الأخيرة.

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الرابع من نيسان/أبريل بسبب الانتشار السريع للفيروس الذي أوقف أغلب منافسات الرياضة في العالم.

وأصاب الفيروس الذي يشبه أكثر من 190 ألف شخص حول العالم بينما قتل أكثر من 7500 حالة وفاة.

وأضاف لامبارد "لا نزال لا نعرف متى ستعود منافسات كرة القدم الرسمية لكن لا يوجد ما يدعو للقلق كثيراً بخصوص ذلك حالياً".

وتابع "كلنا نفتقد كرة القدم لكن في الوقت الحالي أهم شيء هو التصرف بمسؤولية وبما يصب في مصلحة المجتمع".