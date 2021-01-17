لامبارد: ماونت مثال واعد لتطور اللاعب الشاب

ودخل اللاعب البالغ عمره 22 عاماً تشكيلة المدرب لامبارد ضمن عدة لاعبين شبان في الموسم الماضي وساعد على احتلال المركز الرابع.

وظهر ماونت 17 من 18 مرة في التشكيلة الأساسية للموسم الجاري.

وهدف ماونت في الدقيقة 78 أمام فولهام هو الثاني في مباراتين بعدما هز شباك موركامب في كأس الاتحاد الإنكليزي، ليمنح تشيلسي

فوزه الثاني في سبع مباريات بالدوري ويخفف الضغط على لامبارد.

ماونت يعيد تشيلسي إلى سكة الانتصارات

وقال لامبارد الهداف التاريخي لتشيلسي في مؤتمر صحفي "أعتقد أن مستواه بشكل عام كان رائعاً. إنه مميز العام الماضي والعام الحالي. إنه مثال واضح لما أعنيه عند الحديث عن الشباب. لقد بلغ عامه 22 الأسبوع الماضي. جئت إلى تشيلسي وعمري 22 عاماً ولم أكن أقدم

أداء مذهلاً في عامي الأول أو تلك الفترة وكنت أتحسس مسيرتي لكن ماسون خاض بالفعل الكثير من المباريات".

وتابع لامبارد حديثه "عند النظر إلى خط الهجوم سنجد أيضاً كريستيان بوليسيتش في نفس عمره تقريباً وكافي هافرتس نفس العمر وكالوم هودسون-أودوي في عمر أصغر وكذلك تامي أبراهام وتيمو فيرنر وكلهم صغار".

وبعد هذا الفوز، يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة وسيواجه ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.