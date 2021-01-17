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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

لامبارد: ماونت مثال واعد لتطور اللاعب الشاب

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يعتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن ماسون ماونت هو مثال واعد لتطور اللاعب الشاب بعدما سجل لاعب الوسط هدف الفوز 1-0 على  فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

Reuters

ودخل اللاعب البالغ عمره 22 عاماً تشكيلة المدرب لامبارد ضمن عدة لاعبين شبان في الموسم الماضي وساعد على احتلال المركز الرابع.
 وظهر ماونت 17 من 18 مرة في التشكيلة الأساسية للموسم الجاري.  

وهدف ماونت في الدقيقة 78 أمام فولهام هو الثاني في مباراتين بعدما هز شباك موركامب في كأس الاتحاد الإنكليزي، ليمنح تشيلسي
 فوزه الثاني في سبع مباريات بالدوري ويخفف الضغط على لامبارد.  

ماونت يعيد تشيلسي إلى سكة الانتصارات

وقال لامبارد الهداف التاريخي لتشيلسي في مؤتمر صحفي "أعتقد أن مستواه بشكل عام كان رائعاً. إنه مميز العام الماضي والعام الحالي. إنه مثال واضح لما أعنيه عند الحديث عن الشباب. لقد بلغ عامه 22 الأسبوع الماضي. جئت إلى تشيلسي وعمري 22 عاماً ولم أكن أقدم
 أداء مذهلاً في عامي الأول أو تلك الفترة وكنت أتحسس مسيرتي لكن ماسون خاض بالفعل الكثير من المباريات".  

وتابع لامبارد حديثه  "عند النظر إلى خط الهجوم سنجد أيضاً كريستيان بوليسيتش في نفس عمره تقريباً وكافي هافرتس نفس العمر وكالوم هودسون-أودوي في عمر أصغر وكذلك تامي أبراهام وتيمو فيرنر وكلهم صغار".  

وبعد هذا الفوز، يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة وسيواجه ليستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.  

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