لامبارد: "مانشستر سيتي أعظم فريق في العالم حالياً"

وقال لامبارد إنّ بقية فريق الدوري الممتاز يجب أن تطمح إلى المعايير العالية التي وضعها فريق المدرب بيب غوارديولا الساعي لحصد اللقب.



ويستعد سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة في ست سنوات ويتنافس أيضاً لإكمال الثلاثية هذا الموسم بعد أن بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.



ويتقدم فريق المدرب غوارديولا بأربع نقاط، ولديه مباراة مؤجلة، على آرسنال الذي يجب أن يفوز على ملعب نوتنغهام فورست غداً السبت للبقاء واقعياً في سباق اللقب على الأقل حتى يستضيف سيتي منافسه تشلسي بعد ذلك بيوم.



وقال لامبارد للصحفيين اليوم الجمعة قبل توجه تشلسي إلى استاد الاتحاد: "لا أعلم من هو أعظم فريق على الإطلاق لكن من الواضح أنهم فريق رائع ولعبوا معاً لفترة طويلة حتى الآن".

وأضاف: "الفضل يرجع في جانب كبير من هذا إلى الاتساق. إنهم يقتربون جداً من أن يصبحوا الفريق الأعظم، خاصة إذا فازوا بدوري الأبطال، على صعيد مستواهم، لن ترغب في المراهنة ضدهم على أي شيء".

وأكمل: "أعتقد أنهم أفضل فريق في كرة القدم في العالم. هل هذا جيد لكرة القدم الإنكليزية؟ نعم، ولماذا لا؟ يجب عليك رفع المستوى. يتعين على بقية فرق الدوري محاولة التطلع إلى هذا المستوى".



وقال لامبارد إنه كان يريد ضم مهاجم سيتي إرلينغ هالاند إلى ستامفورد بريدج خلال فترة تدريبه الأولى مع تشلسي: "أعتقد أنه من نوعية خاصة، اعتقدت أنه سيتأقلم على

الفور (معنا) ويظهر مستواه، لم أكن أعرف وقتها ما إذا كان سيقرر القدوم إلى هنا، على أي

حال لكنني كنت معجباً بشدة به.

وختم: "الفضل يرجع له لأنني أحب رؤية اللاعبين عند هذا المستوى، مع امتلاك الشخصية والنهم ليقدموا أداء أفضل".