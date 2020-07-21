لامبارد: لا يزال الطريق طويلاً أمام تشيلسي لإحراز اللقب

ويزور البلوز أصاحب المركز الثالث، ليفربول حامل اللقب يوم غدٍ الأربعاء، عندما سيرفع فريق يورغن كلوب الكأس في ملعب أنفيلد الفارغ.

وقبل ثلاثة مواسم، توج تشيلسي بطلاً للبريميرليغ ولكن هذا الموسم وجدوا أنفسهم خلف ليفربول بفارق 30 نقطة مع تبقى مباراتين لختام الموسم.

وسيضمن الفوز غداً حصول تشيلسي على أحد المراكز الأربعة الأولى، لكن لامبارد اعترف أنه لا يزال هناك طريق قبل أن يفكر فريقه بالفوز في اللقب.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء ليفربول: "يجب أن نكون واقعيين بشأن أنفسنا، نحتاج شوطاً طويلاً، أما بالنسبة للريدز فقد أظهروا أنفسهم مع مانشستر سيتي - وخاصة ليفربول هذا العام - لقد أظهروا اتساقًا لا يصدق وهذا يأتي فقط من خلال العمل الشاق، كما أنه يحتاج للوقت واللاعبين الرائعين والتدريب".

وأضاف: "نحن في نقطة مختلفة في هذا المنحنى، علينا أن ننظر ونحترم ذلك ونعمل من أجل ذلك، أنت تتحدث عن ربما أفضل فريقين للأندية في كرة القدم العالمية، نحن واقعيون يجب أن يكون لدينا بعض الأهداف القوية لسد هذه الفجوة".

ومنذ بداية آذار/ مارس، فاز تشيلسي في تسع من مبارياته الـ 11 الأخيرة ضمن جميع المسابقات، محققاً الانتصار على ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد خلال تلك الفترة.

لكن هزيمتا الدوري أمام وست هام وشيفيلد يونايتد هذا الشهر هي مؤشر على التقدم الذي لا يزال لامبارد يشعر بأنه يجب على فريقه تحقيقه "في بعض الأيام بعد نتيجة جيدة، كل شيء يبدو وردياً لكن بعد خسارة شيفيلد يونايتد كل شيء كان رهيباً، علينا أن نفهم أين نحن. علينا أن نقاتل بالتأكيد، ونحاول أن نكرر تلك العقلية والجودة وأخلاقيات العمل التي أنتجناها ضد مانشستر يونايتد مثلاً".

