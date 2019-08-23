لامبارد: كانتي مصاب وقد يغيب عن مباراة نوريتش

ويمثل غياب كانتي ضربة قوية للفريق اللندني الذي يعاني دفاعيا بالفعل حيث تلقت شباكه خمسة أهداف في مباراتين بالدوري حتى الآن.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي اليوم: "كانتي تعرض لإصابة وسنقيّم حالته خلال 24 ساعة القادمة. إنه تعرض لالتواء في الكاحل".

وسيغيب أيضا عن تشيلسي قلب الدفاع أنطونيو روديغر الذي يعاني من إصابة في ركبته منذ نهاية الموسم الماضي.



وأضاف لامبارد: "روديغر ليس جاهزا أتمنى أن ينضم للتدريبات الأسبوع المقبل. بيدرو غاب عن التدريب مع زملائه نظرا لإرهاقه على مدار ثلاثة أسابيع وهذا اجراء احترازي فقط".

وبات الشاب كالوم هودسون-أودوي، الذي يعانى من إصابة في وتر العرقوب منذ أبريل/نيسان الماضي، قريبا من استعادة لياقته وقد يعود إلى تشكيلة الفريق عقب فترة التوقف الدولية الشهر المقبل.

وقال لامبارد عن لاعبه الشاب: "إنه يتدرب ويبدو متألقا وحاسما. لكن نريد الحفاظ عليه لأنه غاب عن الملاعب فترة طويلة".

وحث لامبارد، بعدما هز فريقه شباك منافسيه مرة واحدة في مباراتين، مهاجمي الفريق ليكونوا أكثر حسما أمام المرمى وتمنى استعادة مهاجمه البلجيكي ميشي باتشواي.

وغاب باتشواي عن أول مباراتين، التي جمع منهما تشيلسي نقطة واحدة، وخاص مباراة مع فريق تحت 23 عاما منتصف الأسبوع الماضي، لكنه ضمن خطط لامبارد لهذا الموسم.

وقال مدرب تشيلسي عن باتشواي "قدم أداء جيدا وحقق ما أراده من المباراة. لعب بجدية. نريده معنا ليزيد التنافس في الهجوم".