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لامبارد فخور بتعامل تشيلسي مع أزمة وباء كورونا

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أعرب فرانك لامبارد عن فخره ِبالطريقة التي تعامل بها نادي تشيلسي مع أزمة وباء كورونا على مختلف الأصعدة سواءٌ تعلّق الأمر بالمساعدات التي قدمها أو بطريقة تعامله مع موظفيه.

Reuters


وقال لامبارد مدرب تشيلسي في تصريحات صحفية إنّه فخورٌ جداً لكونه مدرباً لهذا الفريق نظراً للطريقة التي تعاملت بها الإدارة مع الوضع.

وتابع لامبارد قائلاً إنّ النادي استجاب سريعاً بفتح أبواب فندقِه وهناك الكثير من العمل الجاري مع المؤسسة الخيرية التابعة للنادي والجمعيات والتواصل الدائم  مع المشجعين.

وقال لامبارد إنّ جميع اللاعبين في عالم كرة القدم سيحاولون القيام بما هو صائب، معتقداً أنّهم كانوا بحاجة لبعض الوقت في الفترة التي أَطلق فيها السياسيون انتقاداتِهم.

مضيفاً بأنّه من المؤسف رسم هذه الصورة على اللاعبين وذلك في إشارة إلى إظهارهم وكأنهم يرفضون خفض رواتَبهم في هذه الفترة.

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