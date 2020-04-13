لامبارد فخور بتعامل تشيلسي مع أزمة وباء كورونا



وقال لامبارد مدرب تشيلسي في تصريحات صحفية إنّه فخورٌ جداً لكونه مدرباً لهذا الفريق نظراً للطريقة التي تعاملت بها الإدارة مع الوضع.

وتابع لامبارد قائلاً إنّ النادي استجاب سريعاً بفتح أبواب فندقِه وهناك الكثير من العمل الجاري مع المؤسسة الخيرية التابعة للنادي والجمعيات والتواصل الدائم مع المشجعين.

وقال لامبارد إنّ جميع اللاعبين في عالم كرة القدم سيحاولون القيام بما هو صائب، معتقداً أنّهم كانوا بحاجة لبعض الوقت في الفترة التي أَطلق فيها السياسيون انتقاداتِهم.

مضيفاً بأنّه من المؤسف رسم هذه الصورة على اللاعبين وذلك في إشارة إلى إظهارهم وكأنهم يرفضون خفض رواتَبهم في هذه الفترة.