لامبارد: علينا التأقلم على اللعب تحت الضغط

وسجل أوليفييه جيرو وويليان في الشوط الأول وأضاف روس باركلي هدفاً في الشوط الثالث ليحقق تشيلسي رابع الترتيب الانتصار 3-0 على واتفورد المتعثر يوم السبت.

وكان هذا الانتصار بمثابة رد الفعل المثالي عقب خسارة تشيلسي 3-2 أمام جاره اللندني وست هام يونايتد في الجولة الماضية.

وقال لامبارد بعد مباراة السبت "كل مباراة سنخوضها تحت الضغط الآن. خضنا مباراة وست هام تحت الضغط لأننا كنا ندرك إمكانية التقدم للمركز الثالث. هذا نوع مختلف من الضغط لكن يبقى الأمر كما هو والآن ينصب تركيزنا على المباراة التالية".

وأضاف "لا يمكن أن نهتم بشكل مبالغ فيه بما يفعله كل طرف آخر في الوقت الحالي ولقد نجحنا في ذلك الليلة... بدأنا بقوة وواصلنا التقدم بفضل التفاصيل الصغيرة في الجانبين الدفاعي والهجومي".

وتقدم مانشستر يونايتد لفترة قصيرة إلى المركز الرابع بعد الفوز 5-2 على بورنموث في وقت سابق من يوم السبت، بينما قال لامبارد إن تشيلسي سيواصل اللعب تحت الضغط حتى النهاية.

وقال لامبارد الذي يملك فريقه 57 نقطة من 33 مباراة عن مانشستر يونايتد "هو فريق جيد جداً.. واقع أننا نتقدم عليه بفارق نقطتين يجعلنا نشعر بسعادة".

وأضاف "ندرك أننا سنتنافس حتى النهاية بسبب مسيرة هذا الفريق لذا نحترم يونايتد وكل الفرق المنافسة القريبة، في الوقت ذاته يجب أن ينصب تركيزنا على أنفسنا ومحاولة الاستمرار في تحقيق النتائج. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا".

